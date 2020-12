Irmãos caminhoneiros que viajavam juntos são sepultados em Lucélia: ‘Eram muito unidos’, lembra família

Os corpos dos dois irmãos que estão entre as sete vítimas fatais do acidente entre um ônibus e um caminhão, na Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), em Parapuã, foram sepultados às 16h desta terça-feira (22), no Cemitério Municipal de Lucélia.

Na cerimônia, familiares e amigos se despediram das vítimas Bartogaleno Alexandre dos Santos, de 33 anos, e Donizete Alexandre dos Santos Filho, de 30 anos.

Os dois estavam no caminhão. Donizete era o condutor do veículo, enquanto Bartogaleno seguia como passageiro e ajudante.

Donizete era o filho caçula de uma família de seis irmãos, tinha 30 anos, e a há cerca de três, trabalhava em uma empresa de transporte de Osvaldo Cruz. Ele dirigia o caminhão que se envolveu no acidente com o ônibus.

Bartogaleno também era motorista, mas de acordo com familiares, apenas acompanhava Donizete na viagem para conhecer o serviço, porque tinha a pretensão de trabalhar na mesma empresa futuramente.

No velório dos irmãos, que teve início por volta das 11h desta terça-feira (22), em Lucélia, amigos e parentes disseram que eles eram muito unidos, que inclusive se casaram com suas esposas na mesma data, em dezembro do ano passado.

Essa era a última viagem de Donizete com o caminhão. Quando aconteceu o acidente, ele e o irmão voltavam de Narandiba, onde tinham descarregado uma carga de adubo.

Lucimar Gomes de Andrades, cunhado de Donizete, falou sobre o acidente.

“Foi uma fatalidade que ninguém esperava, muito triste, não dá para acreditar ainda”, disse.

Donizete deixou a esposa e dois filhos, um de quatro meses e outro de seis anos. Bartogaleno também deixou a esposa e duas filhas, de dois e cinco anos.

Antônio Rodrigo, amigo de Bartogaleno, disse estar muito chateado e magoado com as coisas que acontecem.

“A gente sai para viajar e não sabe se volta. A nossa classe de motoristas é uma classe muito judiada”, lamentou.

O irmão das vítimas, Heleno Alexandre também lamentou a morte de Donizete e Bartogaleno.

“Deixaram filhos. Está todo mundo arrasado. Ninguém imaginava que isso ia acontecer”, disse Alexandre.

Outro irmão das vítimas, Renato Alexandre dos Santos, disse que os irmãos eram todos unidos e com mãe formavam uma família humilde.

“O Donizete era motorista e o Barto também. O Donizete era pai, marido, irmão e um ser humano que eu não tenho palavras para falar dele. O Barto a mesma coisa também, era pai, marido e irmão. Os dois eram trabalhadores, as esposas não têm do que reclamar. Para a nossa família, não tinham pessoas melhores”, contou.

O acidente

O acidente ainda matou outras cinco pessoas. Duas mulheres e três homens que estavam no ônibus também morreram. Um deles era o motorista.

As cinco vítimas foram levadas ao Instituto Médico Legal (IML), em Tupã (SP). Os corpos das vítimas já foram liberados aos familiares.

Uma investigação da Polícia Civil apura as causas do acidente.