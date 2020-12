Demtran instala faixa de espera para motos

A Prefeitura do Município de Adamantina, através do Departamento Municipal de Trânsito, iniciou a instalação da faixa de espera exclusiva para motos. A ação visa aumentar a segurança de motociclistas e demais usuários das vias públicas.

O primeiro local a receber a faixa exclusiva será o cruzamento da Rua Osvaldo Cruz com a Avenida Antonio Tiveron, na passagem Roberto Antonio Romanini, sentido centro-bairro. Outros pontos da cidade serão analisados.

A nova sinalização feita no solo consiste em: faixa de pedestre, faixa de retenção, área delimitada exclusiva para motos, uma segunda faixa de retenção e espaço para os demais veículos. Com isso, fica criada uma área de acomodação para motos, que compreende a demarcação de um espaço exclusivo de espera para veículos de duas rodas junto aos semáforos, atrás da faixa de pedestre e à frente dos demais veículos, que devem respeitar a segunda faixa de retenção.

“A área reservada para que os motociclistas aguardem a abertura do semáforo tem como objetivo a prevenção de acidentes logo nos primeiros momentos após a abertura do sinal. Assim, as motos que têm uma maior aceleração se distanciam dos carros. Lembrando que os motociclistas são mais vulneráveis a acidentes”, explica o Secretário de Planejamento e Desenvolvimento, João Vitor Marega, responsável pelo Departamento de Trânsito.