UniFAI abre processo seletivo para vagas remanescentes de Medicina nos 3º e 5º termos

O Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) abriu nesta segunda-feira, 21, inscrições para o processo seletivo de vagas remanescentes do curso de Medicina da Instituição para o Ano Letivo 2021. Serão oferecidas sete vagas para o 3º termo (3º semestre) e cinco vagas para o 5º termo (5º semestre), respeitando-se a ordem de classificação.

O processo seletivo será realizado por análise curricular, de caráter eliminatório e classificatório.

As inscrições poderão ser feitas até 24 de janeiro de 2021, um domingo, exclusivamente pela internet, no Portal da UniFAI (www.unifai.com.br). A taxa de inscrição, no valor de R$ 150, deverá ser paga até o dia 25 de janeiro.

Poderão inscrever-se nesse processo seletivo os candidatos que comprovarem estar regularmente matriculados em período equivalente ou posterior ao período oferecido, em cursos de Medicina de instituições brasileiras de Ensino Superior, públicas ou privadas, oficialmente autorizadas ou reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC).

De acordo com o edital, de 26 de janeiro a 8 de fevereiro será realizada a Análise Curricular pela comissão no Câmpus I.

A pontuação se dará pelo percentual do total de carga horária das disciplinas dispensadas em relação ao total de carga horária das disciplinas ofertadas pelo curso de Medicina da UniFAI em termos anteriores ao do ingresso.

Ainda segundo o edital, será atribuído um ponto a cada percentual de dispensa, admitindo-se duas casas decimais. O candidato que não obtiver, no mínimo, 60 pontos, será desclassificado do processo seletivo.

No dia 9 de fevereiro está prevista a divulgação da classificação, seguida do prazo de recursos, nos dias 10 e 11 de fevereiro. No dia 18 de fevereiro será publicada a classificação final e primeira convocação, por meio do Portal da UniFAI.

As matrículas dos convocados em primeira chamada poderão ser efetuadas nos dias 19 a 23 de fevereiro, das 9h às 11h e das 13h às 16 horas na Secretaria do Câmpus I (rua Nove de Julho, 730).