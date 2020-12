UniFAI abre processo seletivo para cadastro reserva até dia 25

O Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) tem inscrições abertas, até o próximo dia 25, de processo seletivo de cadastro reserva para admissão temporária de docentes nos cursos de Ciências Contábeis, Direito, Nutrição, Odontologia e Medicina. O sorteio do tema e a prova didática serão realizados remotamente com a utilização do aplicativo Google Meet.

A contratação é determinada pelo período de um ano com direito a uma prorrogação, conforme Lei Municipal nº 3.711 de 25 de abril de 2016. Para as disciplinas de Medicina, não será cobrada taxa de inscrição. Já para os demais cursos, o valor é de R$150.

Na graduação de Ciências Contábeis, a oportunidade é para lecionar na disciplina de Contabilidade Avançada. Para o curso de Direito são quatro: Direito Ambiental, Direito Civil, Direito Penal V e VI, Direito Processual Civil III e IV.

O curso de Nutrição disponibiliza a atuação docente nas disciplinas de Histomorfologia e Nutrição Materno-Infantil. Em Odontologia, a vaga é destinada para a área de Endodontia.

Na Medicina, as disciplinas são de Anestesiologia, Cirurgia Plástica, Clínica Médica, Medicina Legal, Moléstias Infecciosas e Parasitárias, Oftalmologia, Ortopedia e Traumatologia, Psiquiatria, Semiologia Cabeça e Pescoço e Otorrinolaringologia, Semiologia em Neurologia, Semiologia Radiológica.

Os links de acesso às salas remotas do sorteio dos temas e das provas didáticas serão disponibilizados na homologação das inscrições. O resultado final será obtido por meio da soma da pontuação de formação acadêmica, atividades didáticas e/ou de ensino e produção científica. A classificação será publicada em unifai.com.br/concursos em 16 de janeiro de 2021.

Mais informações estão disponíveis nos editais n° 22/2020 e n° 23/2020.