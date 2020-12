ARTIGO: Mercado, Academia e Videoconferências nos Cursos de Administração e História da UNIFAI.

“Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina.” (Cora Coralina)

Sérgio Barbosa (*)

Neste novo tempo que se chama hoje em tempo de PANDEMIA em nível GLOCAL, ou seja, do GLOBAL para o LOCAL por meio das atividades mediadas pelos processos midiáticos contemporâneos, faz-se necessário estar em conexão com as todas as possibilidades oferecidas pelas denominadas PLATAFORMAS DIGITAIS…

Portanto, reassumindo as atividades DOCENTES a partir do início do mês de agosto deste ano, ainda, de acordo com as respectivas orientações médicas e com aprovação da COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA da UNIFAI, aceitei o DESAFIO para ministrar 4 disciplinas, a saber: ADMINISTRAÇÃO (CIÊNCIA POLÍTICA/II Termo) e (MARKETING GERENCIAL II/IV termo), também, no curso de HISTÓRIA com as disciplinas: HISTÓRIA E MÍDIA e HISTÓRIA E RELIGIÃO (VI Termo)…





Neste contexto plural para os discentes em geral, porém, com temas específicos e de acordo com os respectivos PLANOS DE ENSINO das DISCIPLINAS dos dois cursos, pode-se registrar que muitos avanços ocorreram e de acordo com a proposta mediada entre as TEORIAS oferecidas pela ACADEMIA e a EXPERIÊNCIA DO MERCADO por meio dos CONVIDADOS para as diversas VIDEOCONFERÊNCIAS…

Diversos temas

Nestes dois semestres foram realizadas um total de 16 conferências e todas tiveram a participação do docente responsável pelas disciplinas, bem como, dos DISCENTES por meio das dúvidas e outras observações depois dos encontros com os CONVIDADOS…

Deve-se levantar que em tempo de REDES SOCIAIS, faz-se necessário proporcionar os mais diversos DEBATES afins aos objetivos acadêmicos e do MERCADO neste período de PANDEMIA e ISOLAMENTO SOCIAL…

Os TEMAS estiveram de acordo com o esperado pelos DISCENTES em todos os ENCONTROS realizados por meio da PLATAFORMA utilizada pela UNIFAI, ainda, seguindo todas as orientações pedagógicas das respectivas coordenações dos Cursos…





A transição entre temas diversificados nestes ocasos envolvendo os dois CURSOS (Administração e História), também, TERMOS distintos das TURMAS, proporcionaram uma aproximação efetiva entre todos os lados envolvidos nestas atividades pedagógicas…

Divulgação nos Sites da região

Todas as 16 VIDECONFERÊNCIAS realizadas nas disciplinas destes Cursos foram publicadas nos diversos SITES DE NOTÍCIAS da região, ou seja, além de ADAMANTINA, as matérias foram postadas em DRACENA, OSVALDO CRUZ e LUCÉLIA…

Assim, pode-se afirmar que se trata da PROMOÇÃO do PRODUTO apresentado, tal qual a proposta mediada pela PRAÇA e PONTO…

Foram, ainda, realizadas diversas AVALIAÇÕES sobre tais atividades pedagógicas nos Cursos, além de exercícios visando o entendimento entre ACADEMIA e MERCADO em tempo de PANDEMIA e ISOLAMENTO SOCIAL…

______________________________________

(*) jornalista diplomado, cursou teologia e publicidade & propaganda, mestre em ciências da religião/sociologia da religião, assessor-executivo da asspem, consultor na área da gestão em comunicação organizacional e docente dos cursos de administração e história da unifai.