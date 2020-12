Aprovado, novo Regimento Interno da Câmara tem 304 artigos e atualiza versão de 1999

A atualização do Regimento Interno da Câmara Municipal de Adamantina foi aprovada por unanimidade pelos vereadores na sessão ordinária realizada no último dia 14 de dezembro, por meio do

O RI anterior era de 22 de novembro de 1999, mas durante esses 21 anos também havia passado por mudanças, com emendas.

A nova versão do Regimento Interno traz 304 artigos e tem como autores do Projeto de Resolução Nº 03/2020, que promoveu as alterações, os vereadores Alcio Ikeda (PODE), Hélio Santos (PL), Dinha Santos Gil (DEM), Paulo Cervelheira (PV) e Acácio Rocha (PODE).

A atualização teve como objetivo modernizar, dinamizar, sanar pontos críticos e promover maior transparência à atividade legislativa, , segundo os responsáveis. “O novo Regimento Interno foi elaborado após muito estudo e trabalho, desenvolvido de uma forma técnica. Certamente, o maior projeto da atual Câmara de vereadores, que vai impactar positivamente nos trabalhos dos próximos vereadores”.