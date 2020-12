Adamantina supera meta de 100% e totaliza 1.389 crianças vacinadas contra a Polio

Encerrada no dia 30 de novembro, a Campanha contra a Poliomielite teve resultado extremamente positivo em Adamantina. As informações passadas pela Secretaria Municipal de Saúde ao Folha Regional mostram que o município superou a meta máxima e alcançou 100,57% de crianças vacinadas.

De acordo com os números revelados, a projeção era atingir 1381 adamantinenses de 1 a 4 anos de idade. Contudo, foram imunizadas nas unidades de saúde municipais 1.389 crianças na referida faixa etária.

Durante a Campanha a vacina foi disponibilizada em oito unidades: ESF Nove de Julho; ESF Vila Jardim; ESF Jardim Adamantina; ESF Cecap; ESF Dorigo; ESF Jardim Brasil; ESF Mario Covas; ESF Vila Cicma. O horário de atendimento foi das 8h às 16h30.

Além do combate à Polio, a Saúde Municipal fez em paralelo a Campanha Multivacinação de destinada a crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade para atualização da caderneta com a oferta de doses que estivessem em atraso, bem como a Campanha de Vacinação contra o sarampo que abrangeu as crianças de 6 meses até adultos com 49 anos.