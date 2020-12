UniFAI abre inscrições on-line para cursos de Pós-Graduação 2021 a partir de segunda

A Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) disponibiliza a partir desta segunda-feira, 21, as inscrições on-line para cursos de especialização com previsão de início em março de 2021.

Seis opções de pós-graduação lato sensu serão ofertadas em 2021, sendo presenciais as de Psicologia da Saúde, Gestão de Pessoas e Gestão em Políticas Sociais e Trabalho Social com Famílias. Já os semipresenciais disponíveis são os cursos de Engenharia de Segurança do Trabalho, Nutrição Clínica: da prática clínica à Gastronomia e Tecnologia Educacional e Inovação.

Os cursos de Pós-Graduação atendem a Portaria do Ministério da Educação (MEC) para especialização lato sensu, com carga horária mínima de 360 horas.

“Os cursos de especialização oferecidos pela UniFAI permitem o aprimoramento profissional e trazem conhecimentos específicos atendendo às necessidades do mercado de trabalho, além de mensalidades com valores acessíveis”, afirma o pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, Prof. Dr. José Aparecido dos Santos.

A matrícula também poderá ser feita de forma remota com o envio dos documentos digitalizados.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (18) 3502-7010 (ramal 7080), no portal da UniFAI por meio da seção Pró-reitoria de PPG ou no e-mail [email protected].