Homem ameaça os pais idosos e é preso pela Polícia Militar

A Polícia Militar de Lucélia registrou na noite deste sábado (19), por volta das 19h30, uma ocorrência de violência doméstica em uma residência na Rua Josefina Stort Rapacci, na Vila Caires. O agressor foi preso em flagrante.

De acordo com a PM, a corporação recebeu um chamado pelo 190 informando que o rapaz tentava agredir os pais idosos.

Em posse do endereço, os policiais foram até o local onde as vítimas, ambos com 63 anos, (pai e mãe do agressor) relataram aos militares que o filho, de 40 anos, havia chegado alterado em casa e proferindo ofensas aos pais inclusive com o intuito de expulsá-los da residência.

Enquanto os policiais falavam com as vítimas, o autor saiu de dentro da casa, sendo de imediato abordado, recebendo voz de prisão. O caso foi apresentado pela PM ao plantão da Polícia Civil, onde permaneceu preso, à disposição da Justiça.