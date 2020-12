Capotamento entre Adamantina e Flórida Paulista deixa mulher ferida

O capotamento de um veículo Toyota Corolla ocorrido na noite deste domingo (20), deixou uma moradora de Pacaembu com ferimentos aparentemente leves.

Ela seguia pela Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros – (SP-294), no sentido Flórida Paulista / Adamantina, quando ao alcançar as proximidades do km 600, acabou perdendo o controle do veículo e capotou.

Após capotar, o veículo foi parar na contramão de direção, com as rodas para cima e dentro da canaleta de escoamento de águas pluviais.

A vítima conseguiu sair do interior do veículo e contou com a ajuda de uma enfermeira do Pronto Socorro de Adamantina que trafegava pela via e parou para prestar os primeiros socorros até a chegada do resgate da concessionária que administra a rodovia.

Ela foi estabilizada e conduzida para atendimento médico no Pronto Socorro de Adamantina onde permaneceu sob os cuidados médicos.

A Polícia Militar Rodoviária registrou o acidente e o veículo que ficou bastante danificado foi liberado e retirado por uma seguradora.