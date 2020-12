Conmebol anuncia datas e horários das semifinais da Libertadores

A Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) divulgou na tarde desta sexta-feira (18) as datas e horários das semifinais da Libertadores da América.

As primeiras equipes a entrar em campo em busca de uma vaga para a grande decisão da competição serão River Plate (Argentina) e Palmeiras, que medem forças no dia 5 de janeiro, a partir das 21h30 (horário de Brasília), no estádio Libertadores de América, em Buenos Aires. A volta acontece uma semana depois, no dia 12, no mesmo horário, no Allianz Parque, em São Paulo.

Já a disputa entre Santos e Boca Juniors ou Racing (equipes argentinas que ainda disputam a última vaga na semifinal) começa no dia 6 de janeiro, a partir das 19h15, em estádio ainda a ser definido. A volta será uma semana depois, no dia 13, no mesmo horário, na Vila Belmiro, em Santos.

O último semifinalista da atual edição da competição será conhecido na próxima quarta-feira (23), quando o Boca Juniors recebe o Racing no estádio da Bombonera. Na ida o time de Avellaneda venceu por 1 a 0.

Decisão da Libertadores

A grande decisão do torneio continental será disputada no dia 30 de janeiro, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.