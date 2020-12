Rafael Pacheco tem como meta a conscientização do papel do cidadão nas decisões

Pela 1ª vez eleito ao cargo de vereador, o professor Rafael Pacheco (PODE) obteve 357 votos no dia 15 de novembro e ocupará uma cadeira na Câmara Municipal a partir de 1º de janeiro de 2021. Ao Folha Regional ele respondeu que traçou como meta para o mandato a conscientização do cidadão.

“A conscientização do papel do cidadão como importante agente nas decisões que vão impactar positivamente nas nossas vidas, ajudando através da perpetuação da cultura, participando nas decisões econômicas, ou através do trabalho voluntário, de empreendimentos sociais, sempre zelando pela educação e o bem-estar de toda a coletividade em geral. Quero fazer que toda a população entenda que o exercício da cidadania é fundamental para construirmos uma sociedade melhor e mais justa”, disse.

Rafael ainda falou sobre as tantas demandas que a cidade necessita como na área de saúde, educação e mobilidade urbana, por exemplo, e tantos outros projetos com foco no desenvolvimento sustentável, área social, geração de empregos, dentre outros.