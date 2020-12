Prefeitura Município de Adamantina adquire Castramóvel

A aquisição do equipamento se deu por meio de recursos federais destinados ao município pelo Deputado Federal Ricardo Izar no valor de R$ 120.000,00, e de recursos próprios no valor de R$ 9.000,00, totalizando no montante de R$ 129.000,00.

O equipamento foi adquirido para realizar a castração de cães e gatos (macho e fêmea) e desta forma diminuir a população de animais abandonados no município. Para tal ação a Secretaria de Saúde está desenvolvendo estratégias e diretrizes que irão nortear essas ações no próximo ano.

Considerando que o abandono de animais proporciona disseminação de zoonoses e ocorrências de agravos, a ação evitará o desencadeamento de problemas tanto para a saúde animal como para a saúde humana.