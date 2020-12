ARTIGO: Província, Legislativo e Paredes Alvas…

“Temos o destino que merecemos. O nosso destino está de acordo com os nossos méritos.” (Albert Einstein)

Para EVERTON, JEAN “Colega” e LONDRINA, dedico!

Sérgio Barbosa (*)

Nesta semana, o LEGISLATIVO PROVINCIANO decidiu por votação os nomes do CAMPUS II e do CAMPUS I das PAREDES ALVAS em tempo de muitos desencontros com a denominada OPINIÃO PÚBLICA quanto às escolhas e assim por diante…

Como sempre, nestes ocasos entre as muitas TROCAS NADA SIMBÓLICAS disto ou daquilo, acabaram APROVANDO este NOME que era para aquele CAMPI e o outro para o outro CAMPI das PAREDES ALVAS…

Tais NEGOCIAÇÕES são resultados da IMPOSIÇÃO que o denominado PODER exerce frente às escolhas pré-determinadas e quase sempre com objetivos meramente POLÍTICOS…

Deve-se registrar que os NOMES colocados em VOTAÇÃO e posterior APROVAÇÃO para os referidos CAMPIS estão em DESACORDO com as respectivas histórias de cada um dos mesmos…

Lamentavelmente isto e mais aquilo estão de acordo com outros interesses provincianos, como sempre, prevalece os interesses dos mesmos de sempre nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA…

Entretanto, pode-se projetar que no próximo mandato dos/as ELEITOS/AS para o EXECUTIVO e LEGISLATIVO PROVINCIANO, tudo e mais alguma coisa pode ser DIFERENTE de um jeito ou de outro…

Entendo que mesmo com a APROVAÇÃO destes nomes para os dois CAMPIS das PAREDES ALVAS, pode ser que SIM, porém, pode ser que NÃO, ainda, muito pelo contrário…

Além do mais neste meio onde prevalece o tudo de menos nesta PROVÍNCIA dominada pelas MENTES BOVINAS de sempre, nem sempre o que existe pode fazer a diferença, portanto, neste momento a melhor opção é guardar as energias para os próximos anos e ponto quase final…

O cenário em tempo de PANDEMIA que continua seguindo mais do que nunca o BERRANTE do COISO com suas COISAS, pode ser alterado em meio aos resultados mediados pelo MERCADO em tempo de pós-globalização ORGANIZACIONAL…

Também, a LUTA quanto aos nomes não está ENCERRADA por causa desta VOTAÇÃO e APROVAÇÃO do Legislativo provinciano, assim, a movimentação quanto as ESCOLHAS DESENCONTRADAS quanto aos nomes dos CAMPIS, devem continuar martelando nas mensagens postadas nas REDES SOCIAIS, bem como, nos ARTIGOS e outros publicados neste ou naquele SITE de notícias com pautas provincianas…

QUEM SOBREVIVER VAI SABER…

__________________________

(*) jornalista diplomado e professor universitário.