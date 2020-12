ARTIGO: Em tempos obscuros, voltam as banalizações do mal

Um breve relato sobre a banalização do mal nos tempos atuais

***

“Em nome de interesses pessoais, muitos abdicam do pensamento crítico, engolem abusos e sorriem para quem desprezam. Abdicar de pensar também é crime.”

Hannah Arendt

***

Nos últimos dias dos atuais tempos alvacentos pós-coronavirais, as vacinas estão chegando, e como já falado aqui e ali, quem as tem, almeja o “trono”. E assim caminhamos… Entre os que a tomarão e os que querem viver dos métodos alternativos, diga-se cloroquina e afins. Mas, deixemos o Covid-19 de lado e falemos de algumas situações vivenciadas nos últimos dias.

Se você não viu, está nas redes ditas “antissociais”, a discussão e ameaça envolvendo dois PMs na região de Santa Ifigênia. O motivo: O atraso de um deles na volta do almoço! Pois bem, todo o “imbróglio” envolvendo os dois já é por si só algo “repulsivo”. No entanto, o que mais me chama a atenção é a frase que ganhou os “trend topics” do passarinho azul: “Atira na bunda dele!” Dita por um dos presentes na cena.

Em meio a tal ocorrido, diversas foram as manifestações no mesmo sentido: “Pega ele!” “Mata ele!” Dá um tiro na perna dele!” Aliado aos urros de uma multidão, que enquanto “plateia” apenas assistia a tudo aquilo, ensandecida pela barbárie provocada pelos dois.

Em sua coluna do Uol, Chico Alves mencionou tal ocorrido e nos levou a um questionamento, que também o faço: O que leva os brasileiros a naturalizarem dessa forma a violência? Em sua coluna ele aponta algumas situações que remontam ao “antes” da ascensão do bolsonarismo em nosso país, sendo este apenas um “produto” desta nossa sociedade.

No entanto, toda essa situação me fez lembrar e “conjecturar” com a teórica Hannah Arendt e o conceito de “banalização do mal”. Para ela, “o mal não é uma categoria ontológica, não é natureza, nem metafísica. É político e histórico: é produzido por homens e se manifesta apenas onde

encontra espaço institucional para isso – em razão de uma escolha política. A trivialização da violência corresponde, para Arendt, ao vazio de pensamento, onde a banalidade do mal se instala.”

Nesse sentido, apenas confrontando a teoria e o ocorrido, podemos “afirmar” que o “mal já está sendo banalizado a muito tempo”. E isso pode ser visto nas milhões de postagens que tomaram conta das “Redes Antissociais”. Infelizmente, esta é apenas mais uma das facetas de uma sociedade “doente”, que prefere ver e filmar a selvageria, o homicídio, o sangue, o acidente, a tentar ao menos ajudar ao seu próximo.

E apenas para concluir, assim como o colunista Chico Alves, penso que com tais atitudes, a frase: “Atira na bunda dele!” Gritada e enfatizada naquele tão repugnante momento, será o tão novo refrão da “selvageria nacional.”