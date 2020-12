Adamantina é a 34º no ranking estadual do Programa Cidadania no Campo – Município Agro

Adamantina garantiu importante colocação no ranking do Programa Cidadania No Campo – Município Agro, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado, que certifica os municípios paulistas, que se destacaram em projetos relacionados ao setor agropecuário. O município ficou com a 34ª posição, de um total de 400 municípios que realizaram a adesão ao programa.

A divulgação oficial da premiação do Ciclo 2019/2020 aconteceu nesta quinta-feira (17), sem a realização de cerimônia oficial devido à pandemia da COVID-19.

As prefeituras que atenderam às diretrizes e atingiram as melhores pontuações receberam o certificado “Cidadania no Campo – Município Agro”. Em Adamantina o projeto foi realizado pela equipe da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, coordenada pelo Secretário Emerson Baptiston.

Os municípios certificados e com as melhores colocações no ranking terão preferência por recursos financeiros e acesso prioritário às políticas públicas da Secretaria de Agricultura e Abastecimento. Dessa forma, o repasse é realizado de maneira meritocrática, mais eficiente e proporcional à quantidade e qualidade na prestação dos serviços públicos aos cidadãos.

Com a colocação obtida o município receberá um montante de R$ 70.00,00 que serão aplicados na manutenção de estradas rurais.

Sobre o sistema: O Sistema Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável – Cidadania no Campo foi lançada no ano de 2019, com objetivo de incentivar por meio de mecanismos técnicos, o desenvolvimento e implantação de políticas públicas relacionadas ao setor agropecuário. O sistema é executado pela Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo em parceria com as prefeituras que aderiram ao Sistema.

O programa está dividido em 10 diretivas que totalizam 50 ações e estão alinhadas aos objetivos de Desenvolvimento Sustentável, envolvendo ações com ligação direta a diversas outras Secretarias do Governo do Estado. São elas: Estrutura Institucional; Infraestrutura rural; Produção e consumo sustentável; Defesa Agropecuária; Abastecimento e segurança alimentar; Fortalecimento social do Campo; Solo e Água; Biodiversidade; Resiliência e adaptação às mudanças climáticas; e Interação Campo Cidade.