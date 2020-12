UniFAI abre concurso para docentes de Medicina

O Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) tem inscrições abertas, até 24 de janeiro de 2021, de concurso público de provas e títulos para docente do curso de Medicina. As vagas são para as disciplinas de Cirurgia Cardiovascular e Patologia Especial. Disponível em unifai.com.br/concursos, a inscrição tem a taxa de R$200 por disciplina.

Os requisitos para admissão na disciplina de Cirurgia Cardiovascular são graduação em Medicina com Residência Médica ou Especialização em Cirurgia Cardiovascular, em Serviço Credenciado pelo Conselho Nacional de Residência Médica do Ministério de Educação e Cultura (CRNM/MEC) ou título de Especialista em Cirurgia Cardiovascular pela Associação Médica Brasileira (AMB)) e título de mestre ou doutor em área afim.

Já para a disciplina de Patologia Especial, é preciso possuir graduação em Medicina ou Biomedicina e título de mestrado ou doutorado em área correlata.

O concurso público será composto por provas escrita e didática (fase 1), de caráter eliminatório e classificatório, com 100 pontos cada e peso dois, e prova de títulos (fase 2), classificatória, com 100 pontos e peso um.

O sorteio dos temas e a prova escrita serão realizados no Câmpus I da UniFAI, localizado na Rua Nove de Julho, 730, em Adamantina (SP), com respeito às normas de segurança e higiene de prevenção à disseminação do novo coronavírus, que inclui o uso de máscaras de proteção facial pelos candidatos e servidores participantes do processo seletivo.

Mais informações sobre o concurso público estão disponíveis no edital n° 21/2020.