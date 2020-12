Riquinha pretende desenvolver trabalho de apoio às associações de moradores e aos bairros

Eleito com 598 votos no dia 15 de novembro o comerciante Ricardo Soares Cangirão, mais conhecido como Riquinha do Bar (DEM), ocupará pela 1ª vez uma cadeira na Câmara Municipal.

E a partir de 1º de janeiro de 2021 ele quer desenvolver ações voltadas mais diretamente para a área comunitária.

“Quero realizar um trabalho de apoio e estar junto com as associações de moradores e os bairros do nosso município. Para isso pretendo fazer constantes reuniões com os seus representantes, saber das carências mais urgentes e buscar as soluções, assim como melhorias necessárias junto aos órgãos responsáveis”, relatou.

Outro setor que Riquinha disse querer ajudar é o Esporte, com pedidos de recursos estaduais e federais que possibilitem promover atividades e eventos na cidade.