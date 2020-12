Prefeitura realiza entrega de Kits natalinos às crianças assistidas pelo Programa Criança Feliz

Prefeitura Municipal de Adamantina, através do Programa Criança Feliz, da Secretaria Municipal de Assistência Social e do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), realizará durante os dias 18 e 21 de dezembro entrega de kits de Natal às crianças atendidas pelo Programa Criança Feliz – Primeira Infância no SUAS, com o intuito de fortalecer os vínculos familiares e ampliar o desenvolvimento das crianças na primeira infância.

“Um dos objetivos é fortalecer as relações familiares, e, ao mesmo tempo, despertar a criatividade, estimular o desenvolvimento na primeira infância e levar alegria, nesse período desafiador que estamos vivendo” – Programa Criança Feliz – Adamantina/SP.

Os kits são compostos por: chocalho um brinquedo sonoro, que tem como objetivo desenvolver as percepções auditiva e rítmica da criança; livro de contos, para que a gestante possa interagir com o bebê durante o período da gestação; bola maluquinha, que irá estimular as reações motoras, o equilíbrio, percepções auditiva, interação e distinção de cores; bola didática e 5 formas geométricas, que também irá fortalecer os estímulos de distinção de formas e cores, auxiliando a coordenação motora e percepção; bolas coloridas de piscina para estimular a visão das crianças com as diversidades de cores.

O objetivo do Programa Criança Feliz é promover o desenvolvimento humano a partir do desenvolvimento integral na primeira infância, apoiar a gestante e a família na preparação para o nascimento e nos cuidados perinatais, colaborar no exercício da parentalidade, fortalecendo os vínculos e o papel das famílias a políticas e serviços públicos, integrar, ampliar e fortalecer ações de políticas públicas voltadas para as gestantes, crianças na primeira infância e suas famílias.

O público alvo do programa são gestantes; crianças de até 36 meses inseridas no CAD (Cadastro Único); e crianças de até 72 meses beneficiárias do BPC (Benefício de Prestação Continuada).