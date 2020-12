Jovem de 19 anos morre na hora em grave acidente e outros dois ficam em estado grave

Um acidente grave ocorreu no início da noite desta quarta-feira (16), por volta das 18h, na vicinal Pioneiro Antônio Louvato, que liga Tupã ao distrito de Parnaso. Um dos passageiros do veículo, Gustavo Giovane Damasceno Sanches, de 19 anos, era morador da Coah Cris e morreu no local do acidente.





Ele e mais quatro pessoas, todos de Tupã, estavam no interior de um veículo Santana que seguia sentido Parnaso a Tupã. Gustavo Giovane era passageiro do banco da frente. De acordo com informações colhidas no local do acidente, o veículo bateu contra um poste e um barranco, capotou e foi parar em uma propriedade no acostamento da vicinal.





Conforme informações do Sgto Aristóteles dos bombeiros, dois ocupantes foram socorridos em estado grave pelo Corpo de Bombeiros de Tupã a Santa Casa. Ainda conforme a polícia, outros dois passageiros deixaram o local após o acidente, mas já foram identificados pela polícia.





Polícia Científica esteve no local para realizar a perícia. O corpo de Gustavo Giovane foi removido pela funerária e levado para o IML de Tupã.