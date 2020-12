Instituição Capaz homenageia atleta Marcelo Henrique Rocha

A Instituição Capaz de Adamantina acredita que o Esporte tem o poder de transformar vidas. E por isso é fiel incentivadora da prática esportiva.

Diante deste contexto, fez questão de prestar uma homenagem ao notável atleta Marcelo Henrique Rocha, que tem quase 40 anos no Atletismo e coleciona mais de 300 vitórias, frutos de muita disciplina e dedicação.

Natural de Luiziânia, no interior paulista, Marcelo teve a história no esporte iniciada na década de 80, aos 10 anos de idade, quando acompanhou seu irmão, Antônio Rocha, em uma ‘corrida rústica’, da qual participou e foi o campeão, depois disso, nunca mais parou e transformou a corrida em sua companheira diária.

Através do Atletismo, Marcelo levou o nome de Adamantina para os pódios de grandes competições nacionais e internacionais. Entre as centenas de corridas que participou, ele destaca as competições na Serra do Rio Rastro, em 2015 e 2016, e na Serra Graciosa, em 2007 e 2018, onde foi bicampeão, também o Troféu ‘Adhemar Ferreira da Silva’ nos 5.000 e 10.000 metros da qual conquistou a medalha de ouro e, ainda, o Campeonato Mundial de Cross country, em 1991, na Bélgica, onde ficou entre os 50 melhores corredores. E, claro, não poderia deixar de fora sua mais recente conquista, o 1º lugar na Ultra Maratona, em Indaiatuba, que proporcionou a ele a possibilidade de participar da Ultra Maratona Continental, em 2021, na Holanda.

Na manhã da última segunda-feira (14) a equipe da ICA convidou o vitorioso atleta para receber uma placa simbólica em sinal do reconhecimento da entidade pelas conquistas e dedicação ao esporte. A entrega foi coordenada pelo presidente da Instituição, Nelson Baraldi, e contou com a presença do presidente da Câmara Municipal, Edinho Ruete, e do empresário/cabelereiro Edson Freire. Nos discursos todos parabenizaram e agradeceram Marcelo por ser exemplo e representar tão bem Adamantina.

“A Capaz faz questão de homenagear e parabenizar esse talentoso atleta, não apenas sua trajetória e suas conquistas ao longo de todos esses anos como corredor, mas, principalmente, pelo exemplo de esportista e de ser humano que é um grande exemplo para as nossas novas gerações de adamantinenses pelo compromisso que demonstra com o Atletismo no município. E aproveitamos a oportunidade para firmar uma parceria com ele e dizer que o também o apoiaremos nas competições”, enfatizaram o presidente da ICA, Nelson Baraldi e equipe.

Vale ressaltar também que a Capaz por meio do seu Departamento de Esportes implantará o Atletismo no roll de esportes oferecidos, a partir de 2021.