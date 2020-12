Adamantina mais uma vez recebe o Certificado Município VerdeAzul

Nesta quinta-feira (17), Adamantina recebeu a certificação como Município Verde Azul pelo quarto ano consecutivo durante a Cerimônia Virtual de Qualificação e Certificação PMVA – Programa Município Verde Azul 2020.

Em ano de pandemia, as ações presenciais ficaram bastante comprometidas, mas ainda assim, a equipe Verde Azul municipal, comandada pelo Secretário de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente Emerson Baptiston, se manteve atenta as diretivas do programa que são determinadas e avaliadas pela Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo.

Na certificação de 2019 Adamantina recebeu a nota 83,62 ficando na 63ª posição, este ano o Município recebeu a nota 89,42 ficando na 32ª posição. Dos 645 municípios existentes no Estado, 100 deles receberam a Certificação. Em todas as edições do Programa Município Verde Azul, lançado em 2007, somente nas edição de 2016 Adamantina não recebeu o certificado.

“Mais uma vez parabéns a equipe do Município Verde Azul que tem feito um belo trabalho, cujo resultado está confirmado em mais uma certificação. Em todas as edições de nosso mandato ficamos entre os melhores do Estado mostrando que o município está atento e vamos continuar buscando ainda mais!”, comemora o prefeito Márcio Cardim.

O PROGRAMA

Lançado em 2007 pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, atual Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, o Programa Município VerdeAzul – PMVA tem o inovador propósito de medir e apoiar a eficiência da gestão ambiental com a descentralização e valorização da agenda ambiental nos municípios.

Assim, o principal objetivo do PMVA é estimular e auxiliar as prefeituras paulistas na elaboração e execução de suas políticas públicas estratégicas para o desenvolvimento sustentável do estado de São Paulo.