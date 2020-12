Vereador Alcio Ikeda cobra esclarecimentos da Santa Casa sobre denúncias

Foi apresentado no plenário da Câmara Municipal no dia 30 de novembro o Requerimento nº 237/2020, assinado por todos os vereadores, que solicita o convite que a administração e provedoria da Santa Casa de Adamantina para dar esclarecimentos sobre o hospital e todas as notícias que estão sendo propaladas nas redes sociais.

Na sessão ordinária realizada na noite da última quarta-feira (9) Alcio Ikeda Júnior (PODE) tocou novamente no assunto. Ao usar a Tribuna do Legislativo, o vereador disse que “talvez até seja desconfortável, mas precisamos relembrar a necessidade da instituição Santa Casa prestar esclarecimentos para a comunidade.”

Alcio recordou em tom de reclamação o Requerimento feito por ele perguntando a situação da administração da Santa Casa: se continuará a Irmandade ou se a Associação Lar São Francisco vai assumir; como está sendo feita a transição; como ficará a questão do patrimônio da Santa Casa. E afirmou que até hoje não recebeu a resposta. “Estão acontecendo denúncias na nossa cidade e nós não podemos fazer que não estão acontecendo. Não está sendo prestado nenhum esclarecimento.

Em outros momentos a instituição nos deu respostas e foi feliz ao fazer isto. Porém, neste último Requerimento isto não está acontecendo mais. Se está tudo certinho, qual o problema de falar, de dar uma posição, de atender ao pedido de vim na Câmara e conversar com os vereadores?”, questionou.

O vereador voltou a enfatizar a necessidade de transparência e diálogo maior com a sociedade.

“Talvez se isto acontecesse, evitaria essas situações que têm sido denunciadas. Porque quando existe o silêncio nós também ficamos sem ter o que falar”. O convite à administração e provedoria da Santa Casa foi encaminhado pela Presidência da Câmara.