RE/MAX MARETO será inaugurada em Adamantina neste sábado e atenderá também toda a região

Sobre um único escritório que foi inaugurado em 1973, em Denver, Colorado, Estados Unidos, a RE/MAX se tornou uma rede imobiliária global de escritórios próprios e operados por franqueados, com mais de 131.000 associados de vendas e agora o balão mais famoso do mundo pousa em Adamantina.

A franquia RE/MAX MARETO com sede na Alameda Navarro de Andrade, 428 – centro, vai atender clientes de Herculândia à Panorama, cobrindo uma região com mais de 30 cidades, além do estado de São Paulo, Brasil e em mais 117 países do mundo.

Os mais de 131.000 agentes constituem a força de vendas de imóveis mais produtiva do planeta. Através de seus esforços, eles tornaram possível dizer que ninguém no mundo vende mais imóveis do que a RE/MAX, que vende um imóvel a cada 30 segundos em todos os continentes.

A RE/MAX, LLC, franqueadora da rede global RE/MAX, ainda está baseada em Denver e liderada por seus fundadores, Dave e Gail Liniger. Sua controladora, RE/MAX Holdings Inc., é negociada na Bolsa de Nova York como RMAX.

Eleita a MELHOR FRANQUIA do mundo pela revista entrepreneur FRANCHISE 500 em 2018, a RE/MAX está presente em 118 países, mais de 8.630 agências no mundo, 418 agências no Brasil e mais de 5.580 agentes associados só no país. Tudo isso faz da RE/MAX a marca Nº 1 de franquia imobiliária.

O atendimento ao cliente – construído sobre uma base de motivação, experiência e educação – é a base do sucesso da RE/MAX. O histórico da RE/MAX construído nestes 47 anos é a prova de que o foco nas necessidades do cliente, apoiado pela capacidade de entrega, permanece tão importante quanto antes.

Em outras palavras, grandes coisas acontecem quando grandes indivíduos dirigidos se unem e tratam o mercado imobiliário como uma profissão. E isso, em poucas palavras, é RE/MAX.

VALORES E PRINCÍPIOS RE/MAX

– ÉTICA é inegociável;

– PARCERIA, todos ganham mais;

– COMPROMETIMENTO sem medir esforços;

– RESILIÊNCIA, desistir não é uma opção;

– APRENDIZADO, quanto mais você aprende e aplica, mais você ganha;

– FOCO no que importa;

– EXCELÊNCIA, o que merece ser feito, merece ser bem feito.

Quer vender, alugar ou comprar um imóvel? A RE/MAX MARETO estará de portas abertas a partir do dia 21 de dezembro para atender você com um leque de opções para compra ou venda de imóveis em qualquer lugar da região, do Brasil e do mundo.

SERVIÇO:

REMAX MARETO ADAMANTINA

Alameda Fernão Dias, 428 – Centro

Fones: 18 3521-5101 | 99647-0101

De segunda a sexta, das 8hs às 18hs.

Aos sábados, até às 12hs.