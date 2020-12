Movimento para cancelar recesso parlamentar ganha força no Congresso

Ganha força no Congresso a ideia de o recesso de fim de ano ser cancelado, e lideranças do parlamento têm comandado um processo de articulação para tentar convencer o presidente do Legislativo, Davi Alcolumbre (DEM-AP), a suspender as férias de deputados e senadores.

É consenso entre os parlamentares que o Congresso não pode parar os trabalhos quando a pandemia volta a apresentar números preocupantes de infecções e mortes, sobretudo porque o governo federal, mesmo pressionado, ainda não oficializou o plano de imunização contra a doença.

Dessa forma, muitos congressistas acreditam que o recesso do Parlamento, que começa no próximo dia 22 e só termina em 1º de fevereiro, pode deixar essa questão longe de ser resolvida, visto que o presidente Jair Bolsonaro estaria sozinho na Praça dos Três Poderes durante esse período. Além das pautas relativas à crise sanitária, deputados e senadores temem que a falta de atividade parlamentar, nesse intervalo, atrase ainda mais a discussão de temas econômicos. O Orçamento de 2021, por exemplo, ainda não foi votado. “Injustificável o Congresso e o Judiciário fecharem as portas durante essa grave crise no Brasil. Se o governo não garante a vacinação do povo, o Congresso deve fazê-lo”, ponderou a deputada Gleisi Hoffmann (PT-PR).

O tema entrou de vez nas conversas dos parlamentares depois que o senador Renan Calheiros (MDB-AL) usou as redes sociais, nesta semana, para defender o cancelamento do recesso. Ontem, no plenário da Casa, ele reforçou a ideia e fez um apelo a Alcolumbre para que as atividades não sejam paralisadas até fevereiro do ano que vem.

“Nessa circunstância… Sem nós termos resolvido, ainda, a questão da imunização. Sem prazo, sem nenhuma definição… Nós não temos Orçamento, nós não temos o que colocar no lugar do auxílio emergencial. Nós temos um deficit de R$ 1 trilhão. Fazer recesso, neste ano excepcional, para nós que estamos em casa, fazer um recesso para continuarmos em casa, é um acinte à sociedade”, observou o senador.