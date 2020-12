BEER STORE TAP HOUSE, novo point com chopes artesanais variados e marcantes

Adamantina ganhou uma inédita opção de happy hour e de point noturno, com a inauguração da Beer Store Tap House [Casa das Torneiras], inspirada nos Pubs de Londres, onde você pode degustar variados tipos de chope artesanal.

Com um visual moderno e interior todo estilizado, além do ambiente climatizado e da música, é o lugar ideal para se encontrar com os amigos ou passar momentos em família.

O atendimento especializado é comandado pelos irmãos/proprietários André, Aelson e Anselmo. Um negócio da família Araújo! “Um dos nossos grandes diferenciais está na proposta, que é proporcionar ao cliente não somente um lugar para tomar uma bebida de qualidade, mas também uma experiência em seu paladar com os diversos estilos de chopes”, explicam.

A ‘Casa das Torneiras’ tem nove tipos de chope para agradar o seu paladar, todos de qualidade e com sabor marcante: Pilsen; Red IPA; Juice Session IPA; Greman Weizen Trigo; IPA Todo Dia; APA Traquitana; Forasteira IPA; Pilsen Escuro; e o de Vinho, Grape Cool.

“Além deste seleto cardápio, no compromisso de inovar ainda mais, criamos o Delivery Station: nome idealizado por nós mesmos para traduzir a possibilidade que o cliente tem de pedir sua comida e comer na nossa Tap House, e enquanto espera chegar vai degustando os nossos chopes artesanais. Vale lembrar que o cliente tem a total liberdade de pedir seu delivery onde quiser”, acrescentam os empresários.

A Beer Store Tap House, respeita todas as medidas de prevenção à Covid-19, está aberta de segunda a sexta-feira a partir das 17h, no sábado e domingo a partir das 14h. Fica localizada na Avenida Adhemar de Barros, nº 680 – ao lado da Star Motos.