UniFAI prepara programa de ações em parceria com as Diretorias de Ensino do Estado

As Pró-Reitorias de Extensão, de Ensino e de Pesquisa e Pós-Graduação, juntamente com as Divisões Administrativa, de Comunicação e Financeira do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) formularam em conjunto o programa “UniFAI & Escolas – Motivando e Educando”, que pretende firmar parceria com as diversas Diretorias de Ensino Regionais (DER) do Estado de São Paulo para o desenvolvimento de ações que visem motivar estudantes dos Ensinos Fundamental e Médio e da Educação para Jovens e Adultos (EJA) a prosseguir com os estudos e, inclusive, ingressar no Ensino Superior.

Trata-se de um programa institucional de cunho educacional que busca trazer uma nova estratégia de abordagem do estudante, motivando-o com ações psicopedagógicas com vistas à continuidade dos estudos no Ensino Superior, bem como apoiar às atividades culturais e de esporte educacional realizadas nas escolas, além de dar suporte intelectual em temas ligados aos principais eixos didáticos do Ensino Médio (Códigos de Linguagem, Ciências Humanas e Ciências da Natureza).

O lançamento oficial do programa com a parceria das DERs paulistas se dará em janeiro de 2021.

“O Programa ‘UniFAI & Escolas – Motivando e Educando’ envolve uma parceria educacional de benefício mútuo e integrado, entre a UniFAI e as unidades escolares via Diretorias de Ensino, com plataforma de acesso e divulgação das ações das escolas do Ensino Médio. Vamos trabalhar nas linhas gerais da Educação e desenvolver projetos de robótica, de agricultura resiliente, hortas orgânicas nas escolas, projetos de saúde, entre outros, com apoio psicopedagógico do nosso corpo docente e oferecendo a estrutura que temos na UniFAI num trabalho constante”, explicou o pró-reitor de Extensão da UniFAI, Prof. Dr. Vagner Amado Belo de Oliveira.

O Programa “UniFAI & Escolas – Motivando e Educando” já firmou parceria com as DER de Adamantina, Andradina, Araçatuba, Assis, Birigui, Jales, Marília, Mirante do Paranapanema, Penápolis, Presidente Prudente, Santo Anastácio e Tupã e, futuramente, pretende alcançar unidades escolares de estados vizinhos, como Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Paraná.

“Queremos, com isso, promover, durante todo o período do Ensino Médio, a aproximação do potencial aluno do Ensino Superior, motivando-o e educando-o a continuar seus estudos e apresentar a UniFAI como uma opção de formação profissional integralizada no crescimento pessoal e na contribuição desse indivíduo com a sociedade”, destacou o pró-reitor de Ensino, Prof. Dr. Delcio Cardim.

O programa permitirá a elaboração de projetos ligados ao tripé do Ensino Pesquisa e Extensão. Em relação ao Ensino, as contribuições vêm da possibilidade de se executarem ações pedagógicas envolvidas com os três eixos prioritários dentro das escolas, o que abre espaço para executar a Extensão que se tornará obrigatória a partir de 2022. “E complementa-se com a máxima: todas ações de Ensino e Extensão permitem o desenvolvimento da Pesquisa e as pesquisas dão suporte às atividades de Ensino”, constatou Vagner Oliveira.

“Vamos apoiar não somente semanas literárias, mas também as olimpíadas que as escolas fizerem e isso tudo vai ficar linkado [sic] em nossa plataforma com vídeos motivacionais e informações dos cursos oferecidos pela Instituição para que os alunos acessem”, emendou o pró-reitor de Extensão.

Festival e Concurso Literário

Um dos primeiros eventos apoiados pelo programa “UniFAI & Escolas – Motivando e Educando” é o 2º Festival e Concurso Literário, organizado pela Diretoria de Ensino da Região (DER) de Adamantina e realizado de forma virtual na manhã de sexta-feira, 11.

Segundo os organizadores, o objetivo do evento é promover a participação de alunos do Ensino Fundamental, do Ensino Médio e da Educação para Jovens e Adultos (EJA) e inseri-los em práticas de leitura e escrita por meio dos gêneros poema e podcast com tema ligado ao cenário atual de pandemia, além de promover o intercâmbio artístico-cultural, desenvolver a criatividade e autoria com tema ligado ao contexto atual do novo coronavírus (Covid-19) e valorizar novos talentos de alunos da DER Adamantina.

A proposta para o projeto, ainda de acordo com a DER, é a produção do gênero de texto poema, considerando a criatividade dos alunos em relação ao tema e à leitura e pesquisa das obras do poeta Bráulio Bessa. Posteriormente, será feita a gravação do poema por meio do gênero digital podcast para avaliação de aspectos como desenvoltura e entonação.

“A ideia é fazer disso uma constante, um trabalho que queremos fazer com todo o Ensino Médio, objetivando motivar esses estudantes a dar continuidade aos seus estudos em nível superior. O Festival e Concurso Literário desta sexta será a celebração do início do apoio da UniFAI, através de sua plataforma de benefício mútuo da Instituição e as DERs parceiras do Programa ‘UniFAI & Escolas – Motivando e Educando’, no caso com a utilização do nosso Stream (YouTube e Facebook)”, salientou Vagner Oliveira.

Serão classificados para a primeira fase 20 poemas (sendo dez para o Ensino Fundamental/EJA e dez para o Ensino Médio/EJA). A segunda fase será composta pela análise da declamação do poema em podcast. As obras classificadas poderão compor uma Antologia (coleção de trabalhos literários) referente ao evento, estando sujeita à publicação em meio digital.

Haverá premiação como notebooks, bicicletas, HDs externos, entre outros, para os três primeiros colocados de cada modalidade. Os autores dos dez trabalhos classificados de cada modalidade receberão Certificado de Menção Honrosa. Todos os autores participantes receberão Certificado de Participação.

A cerimônia de premiação ocorrerá em data a ser definida.