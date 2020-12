UniFAI abre inscrições de processo seletivo para preceptor e orientador de estágio de Fisioterapia

Seguem abertas até as 23h59 de 25 de dezembro as inscrições do processo seletivo para a contratação temporária das funções de preceptor (dez vagas) e de orientador de estágio de Fisioterapia – área hospitalar (uma vaga) – do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI).

As inscrições deverão ser feitas exclusivamente pela internet através do hotsite www.unifai.com.br/concursos. Não haverá taxa. No ato da inscrição o candidato deverá anexar o Curriculum vitae e os documentos comprobatórios para fins da análise de títulos.

Os requisitos para a função de orientador de estágio de Fisioterapia, para jornada de 30 horas semanais e salário mensal de R$ 3.023,19, é ter graduação em Fisioterapia e registro no Conselho Regional de Fisioterapia (Crefito). Já para o cargo de preceptor, com jornada de 20 horas semanais e salário mensal de R$ 6.510, é possuir graduação em Medicina e registro no Conselho Regional de Medicina (CRM).

A contratação se dará por prazo determinado pelo período de até um ano, podendo ser prorrogado por uma única vez de acordo com a Lei Municipal nº 3.711, de 25 de abril de 2016.

Avaliação e classificação

De acordo com o edital, o processo seletivo dos candidatos consistirá apenas em análise de currículo. “A avaliação curricular analisará a titulação, experiência profissional, realização de estágios extracurriculares e realização de cursos de qualificação. O título será pontuado na seguinte conformidade: 30 pontos para o título de doutor, 20 pontos para o título de mestre e dez pontos para cada título de especialista, que deverá ser comprovado através cópia autenticada digitalizada do diploma com a anotação de registro do mesmo ou cópia autenticada digitalizada do certificado de conclusão”, assevera o documento.

A experiência profissional será pontuada em um ponto por ano, no máximo de dez anos, com data limite até 25 de dezembro 2020, que deverá ser comprovada por meio de cópia digitalizada de registro em Carteira de Trabalho (CTPS). Os comprovantes de estágios extracurriculares na área da função inscrita serão pontuados em um ponto por semestre, com o mínimo de 80 horas de estágio e máximo de cinco semestres, com data limite a 25 de dezembro 2020, que deverá ser comprovado através de cópia autenticada digitalizada de declaração ou certidão em papel timbrado com firma reconhecida expedida por órgão competente.

Já os comprovantes de cursos de qualificação na área da função inscrita com no mínimo 20 horas serão pontuados em um ponto por curso de, no máximo, de cinco cursos, comprovados através de cópia autenticada digitalizada de certificado ou declaração em papel timbrado com firma reconhecida.

O Curriculum vitae e os documentos comprobatórios da titulação, experiência profissional, realização de estágios extracurriculares e cursos de qualificação deverão ser anexados no ato da inscrição e deverão estar em um único arquivo em formato PDF.

A classificação será publicada na imprensa escrita e no hotsite www.unifai.com.br/concursos no dia 16 de janeiro de 2021. O candidato aprovado será convocado pela Instituição de acordo com a ordem de classificação.