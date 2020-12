Paulo Cabelereiro planeja uma atuação mais próxima das entidades

O cabelereiro Paulo Cesar Cervelheira de Oliveira (PV), mais conhecido como Paulo Cabelereiro, foi eleito no dia 15 de novembro com 524 votos e em janeiro iniciará seu 2º mandato no Poder Legislativo de Adamantina. Ele apontou ao Folha Regional que priorizará a área Social no início do mandato 2021/ 2024.

“Tenho trabalhado já para conquistar recursos na Saúde e na Infraestrutura, setores sempre necessitados de investimentos. Mas neste primeiro ano quero desempenhar uma atuação mais próxima das entidades, pleiteando recursos para a difícil manutenção, no entanto, que também possibilitem sanarem problemas e investir em melhorias”, declarou.

Paulo revelou ainda ter intenção de dedicar-se à busca de recursos para o Esporte, de maneira que o Município tenha condições financeiras de dar mais apoio aos praticantes e as praças esportivas possam sediar o sonho dos Jogos Regionais.