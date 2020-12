Estudo para ampliação do Cemitério Municipal de Adamantina

Sem espaço físico para a abertura de novos túmulos no solo e utilizando já há mais de um ano o sistema vertical – que inclusive enfrenta certa contrariedade –, o Cemitério Municipal pode ser ampliado, o que retomaria o sepultamento convencional.

A informação foi revelada pela Prefeitura de Adamantina em resposta ao Folha Regional. Para viabilizar o ‘novo espaço’ a Secretaria Municipal de Planejamento está realizando estudo quanto à possibilidade de expansão do Cemitério Municipal, na área localizada defronte do já existente, que tem 11.500 m².

“Desde 2017, a atual administração se deparou com a questão de espaço no Cemitério Municipal. Por meio do sepultamento vertical, foi possível ganhar tempo. Essa metodologia está ganhando espaço em vários municípios do Brasil, visto que apresenta contaminação zero do solo e exige bem menos espaço para implantação. O espaço que ainda resta no cemitério, com a metodologia vertical, deu um fôlego de pelo menos cinco anos. Este tempo é suficiente para equacionar esta questão”.

O estudo em andamento leva em consideração o espaço e as normas vigentes dos órgãos fiscalizadores para a implantação.

Sobre previsão de início dos trâmites burocráticos para as futuras obras, a Prefeitura pondera que tudo depende da finalização do levantamento relacionado à área, as normas vigentes e consequentemente a metodologia mais adequada. “A administração espera ter em 2021 maior clareza e segurança para tomar a decisão correta”.

Vale destacar que o estudo também apontará se haverá a necessidade de adquirir outra área para concretização de um ‘novo Cemitério’.