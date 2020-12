Com acordo fechado entre PV e Podemos, Paulo Cervelheira deve ser o presidente da Câmara em 2021/2022

Neste final de semana foi anunciado por meio das redes sociais o acordo fechado entre o Partido Verde e o Podemos para a eleição da nova presidência da Câmara Municipal, que será realizada no dia 1º de janeiro de 2021, logo após a cerimônia de posse dos candidatos eleitos aos cargos de prefeito, vice e vereador.

A parceria fechada pelos cinco futuros vereadores, filiados às legendas – Paulo Cervelheira e Noriko Saito (PV), Alcio Ikeda Júnior, Bigode da Capoeira e Rafael Pacheco (PODE) – define a composição da Mesa Diretora do Poder Legislativo no biênio 2021/2022.

Apesar de já ser certo que Paulo assumirá a presidência, já que o grupo de apoio conta com cinco votos – maioria simples necessária para a eleição –, o acordo para ocupar os demais cargos – vice-presidente, primeiro secretário e segundo secretário – não foi revelado.

Segundo informações ainda extraoficiais, o vereador Hélio José dos Santos (PL), que também era apontado como candidato ao comando da Câmara, poderá se juntar ao grupo.

Do outro lado ficará o DEM (Democratas), partido da base do prefeito Márcio cardim, que conta com três vereadores e também estava negociando apoio com o PV para a presidência da Câmara.

Em seus perfis nas redes sociais, Alcio declarou que nos primeiros dois anos do mandato não será candidato a presidente do Legislativo. “Declaro, portanto, o meu apoio em alguém de confiança para a presidência, o Paulo Cervelheira. E vai poder contar comigo, vou estar junto, participando e ajudando nos trabalhos da Presidência como sempre fiz na Câmara Municipal. Vamos trabalhar e manter essa união por Adamantina, respeitando a população e o interesse público”.

Com o a ordo firmado agora, fica desenhado também o provável cenário para a outra eleição para presidente do Legislativo no biênio 2023/2024, e, assim, o PV deve ‘retribuir’ o apoio e Alcio ser o presidente da Câmara nos dois últimos anos do mandato.