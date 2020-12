Casal e filha de 3 anos morrem em acidente entre carro e caminhão

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro bateu de frente com um caminhão que transportava embalagens de xampu.

No veículo estavam uma menina de 3 anos, a mãe, de 35, e o pai, de 37 anos. Todos os ocupantes morreram no acidente. O caminhoneiro foi socorrido com ferimentos leves.