ARTIGO: PROVÍNCIA, PAREDES ALVAS, “TÁ TUDO DOMINADO” e “EU JÁ SABIA…”

“As ideias dominantes numa época nunca passaram das ideias da classe dominante.” (Karl Marx)

Sérgio Barbosa (*)

Nesta segunda-feira, 14, o LEGISLATIVO PROVINCIANO coloca em VOTAÇÃO, ainda, tudo leva a crer que será APROVADO pelos EDIS o nome proposto para um dos CAMPIS das PAREDES ALVAS…

Entretanto, pode ser que isto ou aquilo não tenha nada a ver com o outro lado em questão, todavia, o DOMINADOR se faz presente por meio de AÇÕES camufladas de um jeito ou de outro, bem como, em nome da OPRESSÃO com REPRESSÃO em tempo de BOZZONARO com seus COISOS com COISAS…

A tal da DOMINAÇÃO ocorre sempre que existem aqueles interesses que estão distante das questões acadêmicas, tendo em vista que as comunidades docente e discente não foram consultadas, também, os/as funcionários/as que fazem parte deste cenário nas PAREDES ALVAS…

Mas, voltando à escolha do NOME que deve ocorrer nesta noite em meio aos DESENCONTROS PATROCINADOS pelas REDES SOCIAIS e ARTIGOS POSTADOS nos diversos sites provincianos que questionaram o processo de indicação e ponto quase final…

Entretanto, nesta segunda-feira, pra variar e não vale a pena esperar pelo resultado desta APROVAÇÃO pelos vereadores, registram-se duas máximas do dito popular deste PAÍS DO FAZ DE CONTA, a saber: TÁ TUDO DOMINADO e EU JÁ SABIA…

Pode ser que apareça alguma PROPOSTA mediada pelo tal JEITINHO BRASILEIRO, tendo em vista que NADA SE CRIA, TUDO SE COPIA como afirma uma das frases máximas da PROPAGANDA…

Tais considerações são necessárias e não tem como citar NOMES para isto ou aquilo, pois, depois da última sessão realizada no dia 9 sobre o caso em pauta, ou seja, desta ou daquela INDICAÇÃO, pode-se afirmar que o resultado desta votação representou o DESEJO de mudança na proposta…

Talvez, ainda, possa ocorrer um MILAGRE nas próximas horas, bem como, aprova-se o NOME INDICADO e colocamos o outro naquele outro campus e assim por diante…

Lamentavelmente no APAGAR DAS LUZES deste ano em tempo de PANDEMIA GLOCAL, ou seja, do GLOBAL para o LOCAL e sob as ASAS da denominada pós-globalização organizacional, tais fatos sejam colocados em DEBATE e apresentando depois da tal votação, um RESULTADO um tanto quanto mais do que previsto…

Os próximos quatro anos dos/as eleitos/as serão patrocinados por meio de muitos desencontros em todas as áreas nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA, portanto, pode-se registrar que MUITA ÁGUA, AINDA, VAI PASSAR POR DEBAIXO DESTA OU DAQUELA PONTE e ponto quase final…

QUEM SOBREVIVER VAI SABER…

___________________________________

(*) jornalista diplomado e professor universitário.