Após repercussão, vereadores retiram da pauta de votação PL de denominação do Campus II da UniFAI

Na pauta da sessão ordinária realizada na quarta-feira (9) constava o Projeto de Lei nº 061/ 2020, de autoria do Poder Executivo, que denominaria o Campus II do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) de ‘Prefeito Tino Romanini’. No entanto, o tema provocou repercussão na cidade no dia da apreciação no plenário da Câmara Municipal e o PL acabou não sendo votado.

Logo após ser lida pela Mesa Diretora, a propositura teve o pedido de retirada solicitado pelo vereador Alcio Ikeda Júnior (PODE). “Nos últimos dias pessoas nos procuraram para analisar melhor essa questão. Não no que diz respeito ao merecimento ou não do homenageado, mas, sim, pelo Campus destinado. Houve também manifestações nas redes sociais. Apontando a denominação do professor Gilson João Parisoto ao Campus II [diretor responsável pela construção] e do prefeito Tino Romanini ao Campus I [responsável pela conquista da FAFIA (Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Adamantina) na década de 60]. Então, como na segunda-feira teremos outra sessão ordinária novamente, e essas pessoas e suas sugestões precisam ser ouvidas também, gostaria de solicito a retirada do Projeto para a próxima sessão”.

O vereador Aguinaldo Pires Galvão (DEM), autor da Indicação que resultou na apresentação do PL pelo Executivo, fez questão de defender a proposição e se manifestou contra a sua retirada. “O professor Gilson já tem seu nome nas placas de inauguração do Campus II. Mas foi o Tino quem plantou a primeira sementinha e conquistou a nossa faculdade, que hoje é essa grande universidade. Poderiam ter citado o nome do Gilson antes. Agora não vejo motivo para retirar o Projeto”.

Mostrando a aparente divisão entre os legisladores frente ao tema, a votação para retirada do PL empatou por 4 a 4 e o presidente da Câmara, Edinho Ruete (PV), precisou se posicionar para definir a situação. “É meu dever como presidente, como representante institucional votar favorável pela retirada do Projeto para que todos os vereadores possam votar de forma confortável”. E assim o placar fiou em 5 a 4.

O Projeto de Lei voltará ao plenário para votação definitiva na sessão da próxima segunda (14), inclusive, a última do ano e do mandato 2017/2020.