Adamantinense de 24 anos participa nesta terça do MasterChef Brasil na Band

A adamantinense Rafaela Rissoli, de 24 anos, que mora em São Paulo, vai participar nesta terça-feira (15) do MasterChef Brasil, na Band. O programa vai ao ar às 22h45. É o penúltimo episódio do ano, cuja temporada foi iniciada em novo formato, em julho, em razão da pandemia da Covid-19.

Em cada episódio, oito participantes se duelam no preparo dos pratos. Nesta terça-feira o programa vai desafiar os cozinheiros com confeitaria na primeira prova, quando terão que entregar uma sobremesa sem defeitos para os jurados. Quem se sair bem vai para a competição final: fazer a panqueca salgada perfeita.

No site do programa é possível conhecer o perfil dos participantes. “Nascida em Adamantina, no interior de São Paulo, sempre foi uma mulher independente e decidiu morar sozinha aos 17. Formada em Jornalismo, trabalha como fotógrafa de alimentos na capital paulista, onde mora, e adora registrar os pratos que cria para postar nas suas redes sociais. Seu grande diferencial na competição é o repertório variado”, informa a Band.

Em seu perfil no Instagram, Rafaela fez uma postagem sobre sua participação do MasterChef Brasil, e fala sobre sua trajetória de vida, na comunicação e na gastronomia. “Pra quem acompanha meus conteúdos, sabe que não é de hoje que eu tenho amor pela gastronomia. Não sei dizer exatamente como começou, mas sei dizer como se desenvolveu. Houve um tempo em que eu não tinha acesso à internet, nem computador e nem celular. Então eu lia livros na biblioteca municipal (ainda leio muito, mas em casa), nesse período de tempo, em Junqueirópolis, onde passei a minha adolescência. Lembro dos bolos que fazia, vez ou outra, pra levar pra escola. Quando fui pra UFOP estudar jornalismo, eu tive meu primeiro notebook, presente da mamãe @dricca_acs, e pude pesquisar, finalmente, “como fazer macarrão caseiro”, e aí deslanchou. Não tivemos uma vida de mordomia, muitas pessoas não têm. Mas minha mãe sempre me ensinou a não desistir e lutar pelo que a gente quer, afinal, se é pra nós mesmos, quem mais o fará? Fato que eu amo fotografia de alimentos, amo comunicação e amo, também, gastronomia. Muitas outras pessoas contribuíram para minha evolução e aprendizado. Não quero correr o risco de mencionar nomes agora, no calor da emoção, e cometer o crime de deixar de mencionar alguém importante. Quem passou situações comigo e me apoiou, bem sabe disso. Deixo meus agradecimentos!”, escreveu.