UniFAI e Vunesp aplicam provas do Vestibular de Medicina 2021 neste domingo

Neste domingo, 13, o Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) e a Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Vunesp) aplicam provas presenciais do Vestibular 2021 para ingresso no curso de Medicina.

Com duração de 4h30, as provas terão início às 13h no Câmpus II, localizado na Av. Francisco Bellusci, nº 1000. O horário de chegada ocorrerá em grupos com intervalo de 30 minutos para evitar aglomerações na entrada.

Serão ofertadas 50 vagas para o período integral, com início no 1º semestre letivo do ano seguinte e duração de 12 semestres. O conteúdo do processo seletivo prevê questões de Conhecimentos Gerais com total de 60 pontos, sendo nove testes respectivamente de Matemática, Biologia, Química e Língua Portuguesa e seis questões cada de Geografia, Física, História e Língua Inglesa, e uma Redação com o peso de 20 pontos.

Será obrigatório o uso de máscaras de proteção facial, com cobertura total de nariz e boca, conforme o Decreto Estadual nº 64.959 de 04 de maio de 2020 e o uso pessoal de álcool gel 70%.

Os/as candidatos/as também devem levar ao local de prova documento oficial de identidade original e com foto atualizada, lápis preto, borracha, caneta esferográfica transparente com tinta na cor preta.

As matrículas para os convocados em 1ª chamada deverão ser realizadas de 19 a 21 de janeiro de 2021, das 8h às 12h e das 13h às 17h, na Secretaria do Câmpus I da UniFAI, situado na Rua Nove de Julho, nº 730, em Adamantina (SP).

Mais informações sobre o local de prova estão disponíveis em vunesp.com.br.