Município ainda aguarda liberação da 1ª parcela de convênio para implantar novos semáforos

Temas de constantes pedido de informações na Câmara Municipal as anunciadas implantações de dois semáforos na cidade foi questionada na semana passada por leitores em mensagens enviadas à Redação do Folha Regional. A reportagem então solicitou explicação da Prefeitura de adamantina.

Os pontos que deverão receber os equipamentos, segundo projeto da Secretaria Municipal de Planejamento, são: no cruzamento da Avenida Ademar de Barros com a Alameda Padre Nóbrega (Pioneiros); na esquina da Avenida Rio Branco com o acesso ao Campus II da UniFAI e Parque Universitário.

Na resposta enviada pela Prefeitura na última quarta-feira (2), a instalação do primeiro semáforo citado “será executada após a liberação dos recursos da etapa 1, já executada, do convênio com o Detran SP (Departamento Estadual de Transito de São Paulo), cuja previsão era após o período eleitoral.” E com relação ao segundo semáforo, “apesar de não constar em convênio, se dará na mesma época, para aproveitar a empresa que vem para instalar o outro, fazendo os serviços de uma vez.”

Vale contextualizar que a preocupação dos motoristas e pedestres para a implantação dos equipamentos se dá devido ao intenso fluxo de veículos que é registrado durante todo o dia e, principalmente, nos horário de pico, o que mantém constante o risco de acidentes.