Lewandowski concorre com Messi e Ronaldo ao prêmio de melhor do mundo

A Fifa anunciou nesta sexta-feira (11) os finalistas do prêmio The Best de melhor jogador de futebol do mundo. O atacante polonês Robert Lewandowski, artilheiro e campeão da Champions League pelo Bayern de Munique, concorre com Cristiano Ronaldo e Lionel Messi pela premiação.

A cerimônia virtual de entrega do prêmio será realizada na próxima quinta-feira (17), em Zurique, na Suíça.

O argentino é o atleta mais premiado entre os homens, com seis troféus. Ronaldo vem logo atrás, com cinco, e Lewandowski busca a sua primeira condecoração no prêmio.

De 2008 para cá, Messi e Ronaldo faturaram 11 das 12 premiações de melhor do mundo. Apenas Luka Modric, campeão da Champions com o Real Madrid e vice-campeão mundial com a Croácia em 2018, conseguiu interromper a hegemonia da dupla.

Além do excelente desempenho coletivo do Bayern (campeão alemão, da Copa da Alemanha e da Champions League), Lewandowski aposta em sua grande temporada individual para ser eleito desta vez.

O polonês marcou 55 gols em 47 partidas na última temporada, média superior a um gol por jogo.

Entre as mulheres, concorrem a inglesa Lucy Bronze, do Manchester City, a dinamarquesa Pernille Harder, do Chelsea, e a francesa Wendie Renard, do Lyon. Capitã do clube francês, Renard foi campeã europeia na temporada passada.

O brasileiro Alisson está na disputa pelo prêmio de melhor goleiro do mundo. O arqueiro do Liverpool tem a concorrência do alemão Manuel Neuer, do Bayern de Munique, e do esloveno Jan Oblak, do Atlético de Madrid.

A francesa Sarah Bouhaddi, líder do hegemônico Lyon, a chilena Tiane Endler, do PSG, e a americana Alyssa Naeher, do Chicago Red Stars, estão na briga para o posto de melhor goleira do planeta.

Comandante de Lewandowski e Neuer no título da Champions, o alemão Hansi Flick, do Bayern, é um dos finalistas pela condecoração de melhor treinador. Além dele, estão o também alemão Jürgen Klopp, campeão inglês com o Liverpool, e o argentino Marcelo Bielsa, que venceu a segunda divisão inglesa com o Leeds United.