Homem não resiste a queimaduras e morre após passar seis dias hospitalizado

Antes disso, ele ainda havia passado por atendimento na Santa Casa de Misericórdia, em Dracena, e no Hospital Regional (HR), em Presidente Prudente (SP).

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu quando o homem acendeu uma churrasqueira com álcool. No entanto, o pai da vítima relatou que não se sabe se o acidente ocorreu quando o filho jogou álcool na churrasqueira ou se o tacho em que preparava uma carne virou sobre ele com óleo quente, pois ninguém viu o exato momento das queimaduras.