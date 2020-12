Bragato faz visita a Adamantina, recebe reivindicações e reafirma parceria com Cardim na busca de conquistas

No final da manhã desta sexta-feira (11) o prefeito Márcio Cardim (DEM) recepcionou o deputado estadual Mauro Bragato (PSDB), que veio fazer uma visita de trabalho a Adamantina.

O encontro ocorreu no auditório da Unidade do CREA/Associação dos Engenheiros, respeitando as medidas preventivas contra a Covid-1, tendo como anfitrião o presidente da AEEANAAP, André Borrasca.

Participaram também na oportunidade autoridades municipais – secretários, vereadores em exercício e eleitos –, autoridades regionais – como a dirigente regional de ensino Irmes Mattara e o diretor do Escritório de Desenvolvimento Regional Francisco Tourturello ‘Xycão’, além de representantes de associações, clubes de serviço e entidades.

No discurso de abertura, Cardim agradeceu a presença do parlamentar e fez questão de relembrar e enfatizar as principais conquistas alcançadas pela atual Administração Municipal com o fundamental intermédio de Bragato. Citou a autorização para instalação do curso de Medicina na UniFAI (Centro Universitário de Adamantina), a concretização da FATEC (Faculdade de Tecnologia) e a liberação do financiamento de R$ 2,2 milhões que viabilizou as obras de recuperação da canalização do Parque dos Pioneiros.

Bragato, que exerce o 10º mandato na Assembleia Legislativa, fez questão de reafirmar aos presentes que é um deputado regional/distrital e mais uma vez veio a Adamantina para buscar reivindicações.

“Estou aqui hoje para ouvir vocês e tentar colaborar com o que for preciso. Esta cidade, na qual morei até os 15 anos de idade, melhorou muito nos últimos anos, principalmente porque tem um prefeito sério, transparente e dedicado, mas sabemos que ainda existem problemas a serem sanados e quero continuar contribuindo, colocando novamente o meu mandato à disposição de vocês”, destacou.

Antes do final do encontro, foi aberta a palavra aos demais participantes para que apresentassem suas reivindicações. Usaram a palavra a dirigente regional de ensino que pediu apoio para o retorno gradual, consciente e opcional das aulas na rede estadual de ensino, bem como o vereador eleito Cid Santos (DEM) que solicitou apoio do deputado para o estudo de projeto implantação de internet 100% gratuita à população, além do vereador reeleito Hélio Santos (PL) que pediu ao parlamentar intermédio na melhoria da estrutura física do prédio que abriga o setor de capacitação de professores estaduais na Diretoria de Ensino de Adamantina.

Após o evento o deputado Bragato esteve em seu escritório político em Adamantina que é coordenado pelo assessor Kleber Bragato, onde recebeu autoridades das cidades da região.