ARTIGO: Ainda, sobre o CAMPUS II…

“Como doem as perdas para sempre perdidas, e portanto irremediáveis, transformadas em memórias iguais pequenos paraísos-perdidos.”(Caio Fernando Abreu)

Ao GILSON (in memoriam), dedico!

Sérgio Barbosa (*)

Depois da última sessão da Câmara provinciana, pode-se registrar que tudo pode ocorrer daqui pra frente, ou seja, até a próxima reunião que está agendada para segunda-feira próxima…

Entretanto, deve-se registrar que o DEBATE que ocorreu nesta sessão sobre o NOME a ser outorgado ao CAMPUS II, deixou a desejar quanto ao NOME que circulou nesta quarta-feira, 9, por meio de artigos nos SITES da PROVÍNCIA, bem como, inúmeras mensagens nas redes sociais…

Entendo que o DIÁLOGO deve ser um fator fundamental para que as questões colocadas em pauta nestas sessões possam estar de acordo com o conteúdo das mesmas, porém, nem sempre isto e mais aquilo acontece e pra variar, sempre existe um “porém” sobre isto ou aquilo…





A HISTÓRIA sobre o INÍCIO e o DESENVOLVIMENTO, bem como, a CONSOLIDAÇÃO do CAMPUS II como um local de eventos e atividades acadêmicas em áreas afins ao ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO…

Também, se faz necessário, mais uma vez, destacar a PARCERIA ACADÊMICA entre a FAI na época sob a direção do PROF. DR. GILSON JOÃO PARISTO com a CÁTEDRA UNESCO/METODISTA DE COMUNICAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL, ainda, o APOIO INSTITUCIONAL nos eventos promovidos executados no CAMPUS II da UMESP-UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO…





Tais considerações são mais do que necessárias, tendo em vista o IMPASSE que ocorreu nesta última sessão do LEGISLATIVO, bem como, o que pode ocorrer na próxima segunda-feira com a efetivação de um lado ou de outro deste IMPASSE…

Todavia, não se pode esquecer que um PROJETO ACADÊMICO só acontece por meio da sua COMSOLIDAÇÃO INSTITUCIONAL, assim, não tem como deixar de lado a IMPORTÂNCIA do PROF. DR. GILSON JOÃO PARISOTO nesta efetivação da FAI em nível REGIONCAL, a saber, do REGIONAL para o LOCAL em tempo de pós-globalização Organizacional…

Mesmo assim, tudo pode acontecer até a próxima sessão do LEGISLATIVO PROVINCIANO quanto ao NOME que será colocado em uma PLACA no CAMPUS II, haja vista as TROCAS NADA SIMBÓLICAS que acabam ocorrendo nestas questões e ponto quase final…





Além do mais e com muito menos, como TESTEMUNHA OCULAR que acompanha as atividades acadêmicas como DOCENTE na instituição desde FEVEREIRO de 1.999, tenho o DEVER e o COMPROMISSO de escrever para REGISTRAR tais considerações quanto aos ocasos destes PROCECIMENTOS que não levam em consideração o posicionamento daqueles/as docentes e funcionários/as sobre tal proposta…

QUEM SOBREVIVER VAI SABER…

(*) bacharel em comunicação social com habilitação em jornalismo pelo ims/metodista (1.983), jornalista diplomado, mestre em ciências da religião pelo ppg.cr/umesp (1.997), desenvolveu atividades docentes como coordenador do de.com-depto. de comunição (publicidade & propaganda e jornalismo) entre os anos de 2.002 e 2.008 na UNIFAI; atuou como pesquisador-colaborador da cátedra unesco/metodista entre os anos de 1.998 até 2.018. docente dos cursos de administração e história da unifai.