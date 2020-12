APAE obtém laudo de segurança com recursos do ‘Imposto de Renda do Bem’

Neste ano, a APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Adamantina aplicou os recursos recebidos por meio da Campanha do Imposto de Renda do Bem, para elaboração do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB). O documento é emitido como forma de garantir que o imóvel segue as normas de segurança contra incêndios, exigidas pelos órgãos competentes.

Segundo o presidente da entidade, Carlos Roberto Bocchi Pereira e a diretora, Érica Grespi Maião, para obter o AVCB, a entidade teve que elaborar um projeto detalhando todos os requisitos técnicos que seriam atendidos.

“Esse projeto foi elaborado por um engenheiro juntamente com a participação dos bombeiros, onde foi necessário a realização de algumas adequações na entidade, entre elas, a instalação de três hidrantes, mangueiras, uma caixa de água com capacidade para 10 mil litros, além de instalação de alarme de incêndio e lâmpadas de emergência, entre outros requisitos”, explicaram.

Ainda segundo os coordenadores da entidade, a obtenção do laudo de segurança é de extrema importância, pois evita uma possível interdição da instituição e garante a segurança de todos os colaboradores e das pessoas atendidas pela APAE.

“Agradecemos a todas as pessoas que contribuíram com a Campanha do Imposto de Renda do Bem e aproveitamos para solicitar as pessoas físicas e jurídicas que continuem contribuindo e ajudando não só a APAE, mas todas as entidades de nossa cidade que prestam relevantes serviços à nossa comunidade”, finalizam.

Doações até 31 de dezembro

Até 31 de dezembro de 2020, as pessoas físicas e jurídicas podem realizar doações ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA) ou ao Fundo Municipal do Idoso (FMI), podendo abater o valor doado do seu Imposto de Renda devido ao Governo, ou seja, na prática, ao ajudar uma entidade, o contribuinte vai pagar menos imposto à Receita ou receberá uma restituição maior.

Independente do valor, toda doação é bem-vinda e vai contribuir com os atendimentos prestados por várias entidades assistenciais de Adamantina, como a APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), o IAMA (Instituto de Assistência ao Menor de Adamantina), o Lar Cristão, a Instituição Carlos Pegoraro (Casa do Garoto),o Projeto ASA e o Lar dos Velhos.

A doação é limitada a 6% do imposto devido e pode ser feita diretamente nas contas bancárias dos Fundos Municipais.

A conta bancária do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA) é no Banco do Brasil, agência 0470-7, conta corrente 28.441-6, CNPJ 21.227.032/0001-02. Já a conta bancária do Fundo Municipal do Idoso (FMI) é na Caixa Econômica Federal, agência 027, Conta Corrente 06.00071001-7, CNPJ 27.409.042/0001-37.