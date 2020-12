Acidente entre carro e caminhão na SP-294

Um acidente sem vítimas ocorreu no início da tarde desta quinta-feira, dia 10, na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), município de Tupã, e envolveu um veículo Meriva e caminhão Mercedes Benz 1113. A colisão transversal aconteceu por volta das 12 horas no quilômetro 523 mais 300 metros, altura do terceiro distrito industrial de Tupã.

Segundo informações, o Meriva, placas de Tupã, transitava no sentido Iacri – Herculândia e ao chegar no trevo tentou entrar no terceiro distrito e houve a colisão transversal com o caminhão, placas de Valinhos, que seguia no mesmo sentido de direção. Felizmente, ninguém ficou ferido. O carro sofreu danos na porta do motorista e o caminhão na frente lado esquerdo.

Atendeu a ocorrência Polícia Militar Rodoviária de Tupã, cabo Lopes e cabo Liberato e a concessionaria que administra a rodovia.