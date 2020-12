Teatro Musical “Um sonho de Mamma Mia” acontece em Adamantina nos dias 11 e 12 de dezembro na biblioteca municipal

Acontece em Adamantina nos dias 11 e 12 de dezembro o Teatro Musical “Um sonho de Mamma Mia”, que conta com elenco de atores/cantores e banda ao vivo. O Teatro Musical é baseado no filme “Mamma Mia!” e traz ao palco as músicas do grupo pop “ABBA” que foi sucesso nos anos 70 e 80.

O musical foi aprovado através do Projeto Sonhos de um Sonhador que é uma realização do Governo do Estado de São Paulo, através do PROAC – Programa de Ação Cultural, e Cíntia Férsi produção musical. O projeto conta com o patrocínio das empresas Só dança e Linoforte.

Os convites são gratuitos, devido às novas normas do Plano São Paulo de combate ao Covid-19 não haverá convite impresso. As reservas deverão ser realizadas pelo WhatsApp através do número (18) 99813-7738 (horário comercial), com a apresentação do nome completo e RG. No dia do espetáculo deverá ser apresentado o RG utilizado para fazer reserva.

É obrigatório o uso de máscara, assim como o distanciamento social.