Morre Paolo Rossi, carrasco do Brasil na Copa de 1982

Paolo Rossi, artilheiro da Copa do Mundo de 1982, morreu nesta quarta-feira (9), aos 64 anos. A causa da morte seria câncer de pulmão. Atacante que passou por Juventus e Milan, ele fez história com os seis gols na campanha título da Itália no Mundial da Espanha. Três deles eliminaram a Seleção Brasileira de Telê Santana, considerada uma das melhores de todos os tempos, no estádio do Sarriá, em Barcelona. Na semifinal, Paolo Rossi balançou as redes duas vezes na vitória por 2 a 0 sobre a Polônia. Já na decisão do torneio, o ex-atacante abriu o placar para a equipe italiana, que derrotou a Alemanha por 3 a 1.

Também em 1982, recebeu a Bola de Ouro, troféu entregue pela revista francesa France Football. Era o prêmio individual mais importante do futebol mundial na época, já que a Fifa não fazia escolhas do melhor de cada da temporada. No centenário da Fifa, em 2004, ele foi incluído na lista dos 125 melhores jogadores da história, em lista selecionada por especialistas da entidade.