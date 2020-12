Hélio Santos empenhará 1º ano do mandato na consolidação e ampliação da estrutura básica da saúde

Com 745 votos obtidos no dia 15 de novembro o professor Hélio José dos Santos (PL) foi reeleito como vereador e a partir de 2021 exercerá o 5º mandato no Poder Legislativo de Adamantina. A área que ele disse ao Folha Regional que se empenhará no 1º ano é a Saúde.

“Minha atuação no início da nova legislatura será direcionada para a consolidação e ampliação da estrutura básica do município – Santa Casa, Pronto Socorro, CIS (Centro Integrado de Saúde) e Unidades de Saúde (postinhos) –, colaborando para a contratação de mais médicos especialistas, aquisição de equipamentos, materiais e medicamentos”, declarou.

Hélio comentou ainda que em paralelo destinará apoio e fortalecimento às atividades desenvolvidas pelas instituições assistenciais da cidade.