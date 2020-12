Megaoperação contra grupo suspeito de fraude milionária é deflagrada e atinge a região

Ação foi conduzida pela Divisão de Repressão aos Crimes contra a Ordem Tributária, da Polícia Civil do Distrito Federal, e contou com auxilio operacional do Centro de Inteligência de Dracena no cumprimento de Mandados de Busca e Apreensão Domicilia em Tupi Paulista.

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia Seccional de Polícia de Dracena/Centro de Inteligência Policial, auxiliou nesta quarta-feira (9) em uma megaoperação desencadeada pela Polícia Civil do Distrito Federal. Os alvos da investigação são indivíduos suspeitos de promover esquema de sonegação fiscal.

Na cidade de Tupi Paulista foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão domiciliar, onde foram arrecadados documentos, celulares e equipamentos de armazenamento de arquivos eletrônicos.

As buscas ocorrem em oito cidades de quatro Unidades da Federação: Distrito Federal, Minas Gerais, Goiás e São Paulo.