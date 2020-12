Lojas abrem até às 22h a partir de hoje em Adamantina

As lojas de Adamantina funcionam em horário especial de fim de ano a partir desta quarta-feira (9). O comércio abre em dois períodos: 10h às 18h e das 20h às 22h, seguindo as 10 horas de atendimento ao público determinado pelo Governo do Estado. Tal horário segue até 23 de dezembro.

A abertura especial está atrelada ao protocolo de proteção contra a covid-19, como utilização obrigatória de máscara (por clientes e funcionários) dentro do estabelecimento, funcionamento de 40% da capacidade da loja e fornecimento de álcool em gel para higienização.

Já a partir deste sábado (12) e no próximo, dia 19, e na quinta-feira (24), véspera de Natal, as lojas abrem às 9h e fecham às 16h. Já no domingo, dia 20, o comércio também funciona: das 9h às 15h. No dia 26, pós Natal, o horário será das 9h às 13h.

E nos dias 13, 25 e 27 de dezembro e 1º e 2 de janeiro, os estabelecimentos permanecem fechados.

O Sincomercio Nova Alta Paulista (Sindicato do Comércio Varejista) lembra que os horários seguem solicitação dos comerciantes durante assembleia e pesquisa elaborada em todo o comércio local. Ainda, segundo a entidade, as lojas que definem os horários e quando abrir, mas devem obedecer dois critérios: 10 horas trabalhadas por dia, de acordo com o Plano São Paulo, e 44 horas/semana trabalhadas pelo colaborador, seguindo as leis trabalhistas.