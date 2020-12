Libertadores: Palmeiras fica no 1 a 1 com o Libertad

O Palmeiras foi até o estádio Defensores del Chaco, em Assunção (Paraguai), nesta terça-feira (8) e empatou em 1 a 1 com o Libertad na partida de ida das quartas de final da Copa Libertadores da América.

Após a igualdade no confronto de ida, o time paulista recebe a equipe paraguaia no Allianz Parque, na próxima terça-feira (15) a partir das 21h30, para definir quem fica com a vaga nas semifinais da competição continental.

Lei do ex

Jogando em casa, o Libertad assumiu o comando da partida desde o início. E a equipe paraguaia não demorou a ter sua primeira oportunidade, quando, aos 3 minutos, Bareiro bate forte da entrada da área. Mas o goleiro Weverton faz boa defesa.

A equipe da casa continuou com mais volume de jogo, e chegou novamente com perigo, quando, aos 16 minutos, Bareiro chega livre diante de Weverton e tenta tirar do goleiro brasileiro, mas acerta a trave.

O tempo foi passando, e o Libertad foi criando outras oportunidades. Já o Palmeiras se segurava. Mas, na primeira oportunidade clara que teve, o time brasileiro marcou. Aos 38 minutos, Gustavo Scarpa cobra escanteio e o zagueiro Gustavo Gómez (ex-jogador do Libertad) cabeceia para vencer o goleiro Martín Silva. Foi a lei do ex em ação.

Antes do intervalo o Verdão tem oportunidade de chegar ao 2 a 0, mas Rony fura bola que sobrou após a bola explodir na trave em cobrança de falta de Scarpa. Mas o jogo fica no 1 a 0 ao final da etapa inicial.

Empate do Libertad

Com a desvantagem no marcador, o time do Paraguai continuou a pressionar o Palmeiras. E esta postura teve resultado aos 16 minutos, quando Bareira cruza e Espinoza vence o goleiro Weverton no alto. Empate em 1 a 1.

O Palmeiras até tentou reagir, com boas chances de Gabriel Menino, aos 41 com uma pancada de longe, e de Lucas Lima, aos 47 em cobrança de falta, mas nada mudou.

O Libertad ainda teve uma última oportunidade, já aos 53 minutos, em cobrança de falta ensaiada de Espinoza que parou na trave.

Assim, a decisão ficou mesmo para a próxima terça.