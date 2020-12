Ciclista é atropelada por ex-companheiro e morta a facadas no meio da rua

Uma câmera de segurança registrou a violência. Na imagem é possível ver a mulher andando de bicicleta por uma rua, quando o homem passou com um carro por cima dela.

Depois de atropelar a vítima, ele desceu do carro e a esfaqueou diversas vezes. Em seguida, o homem retornou ao veículo, pegou um facão no porta-malas e golpeou novamente a mulher. Uma pedestre que passava pelo local viu a cena do crime.

O resgate chegou a ser acionado, mas a vítima, Roseane Pereira Rosa e Silva, acabou morrendo no local. José Ivamiro, de 35 anos, fugiu depois do assassinato. O carro dele foi encontrado em uma saída da cidade. No entanto, ele ainda está sendo procurado.